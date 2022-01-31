Ольга Фреймут і суддя "Танців з зірками" обмінялися "люб'язностями"

Оцінюючи танець Ольги Фреймут і її партнера Іллі Паздіни, суддя проєкту балерина Катерина Кухар їдко прокоментувала виступ.
За словами судді, самба для тіла Фреймут - це як довічне ув'язнення. А ноги телеведучої відмовляються слухати команди мозку. Ексведуча "Ревізора", своєю чергою, різко відповіла на подібний коментар в етері телеканалу "1 + 1".
В результаті словесної перепалки Кухар подарувала Ользі сокиру і сказала, що до церкви піде тільки з нею разом, а потім вони відвідають психолога.
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