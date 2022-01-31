Ольга Фреймут і суддя "Танців з зірками" обмінялися "люб'язностями"

18:19 14 вересень Київ, Україна

Оцінюючи танець Ольги Фреймут і її партнера Іллі Паздіни, суддя проєкту балерина Катерина Кухар їдко прокоментувала виступ.

За словами судді, самба для тіла Фреймут - це як довічне ув'язнення. А ноги телеведучої відмовляються слухати команди мозку. Ексведуча "Ревізора", своєю чергою, різко відповіла на подібний коментар в етері телеканалу "1 + 1".

"Я дуже довго трималася. Перший етер все було добре, на другому я була для тебе п'яницею. Я скажу від імені всіх твоїх жертв, тому що ти тут уже багато років сидиш королевою і підживлюєш свою гординю на тлі наших недоліків. І замість того, щоб тобі тут в неділю сидіти, судити нас всіх, ти б краще пішла до церкви та покаялася", - сказала Фреймут.

В результаті словесної перепалки Кухар подарувала Ользі сокиру і сказала, що до церкви піде тільки з нею разом, а потім вони відвідають психолога.