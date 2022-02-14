Жовтень на носі. Яким він буде? Прогноз синоптиків

07:03 30 вересень Київ, Україна





Так, середня місячна



Начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик запевняє, що температура та опади в жовтні будуть в межах норми. Український гідрометцентр на сайті опублікував інформацію про погоду в Україні в середині осені, у жовтні.Так, середня місячна температура передбачається на рівні 7-12° тепла (в горах 6-7° тепла), що близько до середніх багаторічних значень. Водночас відзначається, що місячна кількість опадів очікується в межах середніх багаторічних значень: 30-65 мм, в Карпатах місцями 75-100 мм.Начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик запевняє, що температура та опади в жовтні будуть в межах норми.

"Температура та опади будуть в межах норми: ні більше, ні менше. Опади - 80-110% від норми й температура - коливання до 1 градуса, що майже на 100% в межах норми. З жовтня середньостатистичного за останні 10 років нинішній не відрізнятиметься", - зазначив Білик.





