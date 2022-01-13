Октоберфесту цього року знову не буде - свято пива скасоване

08:51 04 травень Київ, Україна

Найпопулярніше німецьке алкогольне свято Октоберфест , яке має 120-річну традицію, знову скасовано.

Про таке рішення повідомила в понеділок, 3 травня, влада регіону.



"C важким серцем після серйозних роздумів прийнято рішення про скасування", - заявив журналістам прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер.



Він підкреслив, що керівництво регіону та міста пішло на такий крок "в інтересах всього населення".



У свою чергу, бургомістр Мюнхена Дітер Райтер пояснив, що епідситуація з COVID-19 непередбачувана. Крім того, він визнав, що провести Октоберфест з дотриманням таких заходів, як захисні маски і дистанція в один-два метри між учасниками, неможливо.



Як відомо, святкування Октоберфесту почалося більше 120 років тому. Фестиваль збирав щороку близько шести мільйонів осіб. У 2020 році свято також не відбулося через пандемію - це було перше скасування за післявоєнний період.