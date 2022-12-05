Оксфордський словник англійської назвав слово 2022 року

12:40 05 грудня Київ, Україна

За версією Оксфордського словника англійської мови, словом року став сленговий термін "Режим гобліна" (goblin mode), що описує поведінку, що відкидає соціальні норми та очікування.



Вперше цей термін використали в Twitter у 2009 році, а вірусним він став у лютому 2022 року. Популярності набув після пом'якшення карантинних обмежень, коли люди стали частіше виходити з дому і відкидали ідею повернення до «нормального життя» або бунтували проти недосяжних естетичних стандартів, які показують у соціальних мережах».



У 2022 році слово року за версією Оксфордського словника вперше було обрано шляхом громадського голосування.



Друге місце за популярністю посіло слово «Метавсесвіт». Його описують як «гіпотетичне середовище віртуальної реальності, де користувачі взаємодіють з аватарами один одного і своїм оточенням захоплюючим способом, який іноді розглядається як потенційне розширення або заміна інтернету або соціальним мережам». Використання цього слова зросло майже вчетверо порівняно з 2021 роком.



На третьому місці опинився хештег #ISTANDWITH, який використовується у соціальних мережах для вираження солідарності з певною справою, групою чи особою. Цей хештег стали частіше використовувати у березні 2022 р. після повномасштабного вторгнення росії, щоб висловити підтримку Україні.