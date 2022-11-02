14:23 02 листопада Київ, Україна

Близько тисячі пунктів обігріву готові розгорнути у Києві у разі надзвичайної ситуації, повідомив мер міста Віталій Кличко.



За його словами, міська влада розглядає різні сценарії розвитку подій російсько-української війни. Пункти обігріву готують у разі найгіршого сценарію, коли не буде електроенергії, водо- та теплопостачання.



Ці пункти планують облаштувати насамперед у школах та дитячих садках. Для цього закупили електрогенератори, зробили запаси води та всього необхідного. Там можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони та отримати необхідну допомогу.



Пункти обігріву готові розгорнути також у Київській області, повідомив голова Київської ОВ Олексій Кулеба. Це 750 стаціонарних пунктів, що обладнані генераторами, що мають запаси їжі на води. Кулеба зазначив, що ДСНС також мають інфраструктуру пунктів обігріву.