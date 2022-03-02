Близько 90% українців вірять, що Україна переможе Росію

14:07 02 березень Київ, Україна

88% опитаних українців вірять, що Україна зможе відбити напад Росії. Майже кожен день цей показник зростає. Лише 10% сьогодні не мають такої впевненості.



Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 1 березня.



Соціологи опитали 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.



80% опитаних наголосили, що готові захищати Україну зі зброєю в руках. Порівняно з довоєнними часами цей показник значно зріс (2020 року – 59%). Найвищий рівень готовності спостерігається на заході та в центрі, нижчий рівень готовності – на півдні та сході.



Але навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину (на півдні майже 80%, на сході майже 60%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок.



Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО є найвищою за всю історію опитувань: 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% – за вступ до НАТО. Позитивна динаміка відбулася завдяки зростанню підтримки надходження до західних структур серед населення півдня та сходу. У віковому розрізі у всіх категоріях спостерігається одностайна підтримка вступу України до ЄС та НАТО.



61% вірять у те, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом одного-двох років). 13% вірять, що наша держава стане членом ЄС через п'ять років, у довшій перспективі – 6%. Важко з оцінками 17%. Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС, лише 4%.