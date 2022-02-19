Близько 70% українців отримують інформацію з телебачення, а майже 30% – від знайомих

10:56 16 лютий Київ, Україна

За даними соціологічного опитування, головним джерелом інформації для громадян України залишається телебачення.

Джерела інформації:
  • телебачення – 67%
  • соцмережі – 44%
  • інтернет – 29%
  • особисті зв'язки (друзі, родичі, знайомі) – 28%
  • месенджери – 16%
  • радіо – 7%
  • газети – 6%
Серед соцмереж лідирує Facebook (56%), Instagram (25%) та Viber (24%). З Telegram інформацію отримує лише 13% респондентів.
Опитування проводив фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соцслужбою Центру Разумкова у період з 17 по 22 грудня 2021 року.