Близько 70% українців отримують інформацію з телебачення, а майже 30% – від знайомих

10:56 16 лютий Київ, Україна

За даними соціологічного опитування, головним джерелом інформації для громадян України залишається телебачення.



Джерела інформації:

телебачення – 67%

соцмережі – 44%

інтернет – 29%

особисті зв'язки (друзі, родичі, знайомі) – 28%

месенджери – 16%

радіо – 7%

газети – 6%

Серед соцмереж лідирує Facebook (56%), Instagram (25%) та Viber (24%). З Telegram інформацію отримує лише 13% респондентів.

Опитування проводив фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соцслужбою Центру Разумкова у період з 17 по 22 грудня 2021 року.