Близько 70% сміття в Чорному морі є пластиком

19:37 12 травень Київ, Україна

Експерти проєкту EMBLAS - Екологічний моніторинг Чорного моря, повідомили, що, згідно з результатами досліджень, 68% сміття в Чорному морі становить пластик

Про це йшла мова на брифінгу «Національні виклики стану і потенціалу управління морським середовищем в контексті глобальної і європейської морської політики».

«Щогодини по великих річках України в Чорне море потрапляє від 8 до 50 шматочків різного сміття - це перш за все недопалки, пластикові стаканчики і пляшки, різні упаковки з пляжів. З річок насамперед переносяться пластикові пляшки - це 20%. У сміттєвих плямах в Чорному морі 68% - це пластик, і вже не зрозуміло, це пляшки, або упаковки, або взуття - це вже все видозмінено морем», - розповіла експертка проєкту EMBLAS Марушевська.

За її словами, крім того, що сміття знижує туристичний потенціал, він також є транспортером шкідливих хімічних речовин, новим штучним біотопом на заміну природним і капканом для морських тварин, які вмирають, ковтаючи пластик.

«Велике сміття часто розпадається на дрібне сміття, на мікропластик - частинки розміром до 5 мм, які дуже легко ковтають морські мешканці. Ми це спостерігаємо і на мертвих птахах, половина шлунка яких забита шматочками пластика», - зазначила вона.

До того ж, за її словами, вчені спостерігають, як на пластикових відходах в морі розвиваються нові види життя, що символізують забруднення.

Експертка підкреслила, що стратегією запобігання морському сміттю є тільки утилізація і переробка пластика, і навела приклад успішного проєкту за підтримки EMBLAS «Неліквідний пластик - нове життя в бруківці» по переробці навіть не відсортованого сміття.

«Для всіх цих одноразових пластикових тарілок, вилок, стаканчиків, які ніде не приймають як вторсировину, було розроблено спеціальне обладнання, яке умовно виглядає як якийсь котел, що переплавляє все, і виходить специфічна суміш, з якої можна робити бруківку, яка дуже легка, кольорова і на дотик дуже приємна в порівнянні з іншою бруківкою або асфальтом. Приносите сміття і виходить щось цікаве і корисне у відповідь», - розповіла Марушевська.

Захід був організований Міжнародною Чорноморською екологічною мережею і направлений на розвиток використання сучасних інструментів екологічного управління морським середовищем серед зацікавлених сторін і широкої громадськості шляхом інформування найбільш зацікавлених стейкхолдерів, профільних агентств, представників громадянського суспільства, бізнесу і вищих навчальних закладів.