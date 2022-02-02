Близько 70% сміття в Чорному морі є пластиком

Експерти проєкту EMBLAS - Екологічний моніторинг Чорного моря, повідомили, що, згідно з результатами досліджень, 68% сміття в Чорному морі становить пластик.
Про це йшла мова на брифінгу «Національні виклики стану і потенціалу управління морським середовищем в контексті глобальної і європейської морської політики».
За її словами, крім того, що сміття знижує туристичний потенціал, він також є транспортером шкідливих хімічних речовин, новим штучним біотопом на заміну природним і капканом для морських тварин, які вмирають, ковтаючи пластик.
До того ж, за її словами, вчені спостерігають, як на пластикових відходах в морі розвиваються нові види життя, що символізують забруднення.
Експертка підкреслила, що стратегією запобігання морському сміттю є тільки утилізація і переробка пластика, і навела приклад успішного проєкту за підтримки EMBLAS «Неліквідний пластик - нове життя в бруківці» по переробці навіть не відсортованого сміття.
Захід був організований Міжнародною Чорноморською екологічною мережею і направлений на розвиток використання сучасних інструментів екологічного управління морським середовищем серед зацікавлених сторін і широкої громадськості шляхом інформування найбільш зацікавлених стейкхолдерів, профільних агентств, представників громадянського суспільства, бізнесу і вищих навчальних закладів.
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