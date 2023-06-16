Близько 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води - ООН

11:18 11 червня Київ, Україна

З'явилися публікації про реакцію ООН на підрив росіянами Каховської ГЕС. У своєму інтерв'ю Associated Press заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс сказав, що близько 700 тисяч людей в Україні, як на підкронтрольних, так і окупованих територіях, не мають належного доступу до питної води через підрив Каховської ГЕС.

Він вказав на те, що внаслідок підриву ГЕС затоплено важливі сільськогосподарські угіддя, що неминуче призведе до зниження експорту зерна, підвищення цін на продовольство в усьому світі та нестачі їжі для мільйонів.

Гріффітс зазначив, що вода також вимила з ґрунту міни і тепер ті становлять небезпеку для багатьох українців.

"Це каскад проблем, починаючи з того, щоби дозволити людям вижити сьогодні, а потім дати їм якісь перспективи на завтра", - сказав він.

Гріффітс додав, що ООН звернеться зі спеціальним закликом щодо надання Україні додаткових коштів у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. Водночас він зазначив, що хоче почекати кілька тижнів, щоб побачити повні економічні наслідки, наслідки для здоров'я та довкілля, перш ніж просити про допомогу.

Як ми вже писали, президент України Володимир Зеленський за останні дні кілька разів виступав із нищівною критикою ООН та Червоного Хреста через їхню бездіяльність в умовах гуманітарної катастрофи.

Зеленський заявив, що відсутність допомоги українцям на окупованих росіянами територіях від міжнародних організацій після підриву Каховської ГЕС є самознищення цих структур.