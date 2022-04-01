Близько 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії рф

Від початку повномасштабної збройної агресії росії в Україні постраждали близько 400 дітей. З них 153 загинули та понад 245 поранені.
Про це на ранок 1 квітня повідомили у Офісі Генерального прокурора.
Про це на ранок 1 квітня повідомили у Офісі Генерального прокурора.
За отриманими даними, найбільше дітей постраждало у Київській – 73 та Донецькій – 65 областях. У Харківській області – 53, у Чернігівській – 43, у Миколаївській – 30, у Луганській області – 31, у Запорізькій – 22, у Херсонській області – 29 дітей. У Києві – 16, у Сумській – 16, у Житомирській – 15 постраждалих.
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