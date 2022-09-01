Близько 430 тисяч громадян України працевлаштувалися у Польщі

Польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого.
Про це повідомляє видання inpoland.net.
За даними польського чиновника, вже понад 1,3 млн українців отримали номер RESEL у Польщі. Це дозволяє громадянам України користуватись такими ж правами у соціальній сфері, як і громадянам Польщі.
Повідомляється, що норма про необхідність отримання номера RESEL передбачена законом про допомогу громадянам України у зв'язку з агресією росії проти України. Цим законом запроваджено спеціальний механізм легалізації перебування українців на території Польщі під час війни в Україні.
Повідомляється, що норма про необхідність отримання номера RESEL передбачена законом про допомогу громадянам України у зв'язку з агресією росії проти України. Цим законом запроваджено спеціальний механізм легалізації перебування українців на території Польщі під час війни в Україні.
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