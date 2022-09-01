Близько 430 тисяч громадян України працевлаштувалися у Польщі

13:45 29 серпня Київ, Україна

Польські роботодавці повідомили про працевлаштування близько 430 тис. громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого.

Про це повідомляє видання inpoland.net.

"Що стосується працевлаштування, то зараз у нас працює 430 тисяч осіб за цією новою формулою, де роботодавець лише повідомляє повітову службу праці про те, що ця особа потрапила до нас", - сказав заступник міністра з питань сім'ї, праці та соцполітики Польщі Станіслав Швед.

За даними польського чиновника, вже понад 1,3 млн українців отримали номер RESEL у Польщі. Це дозволяє громадянам України користуватись такими ж правами у соціальній сфері, як і громадянам Польщі.



Повідомляється, що норма про необхідність отримання номера RESEL передбачена законом про допомогу громадянам України у зв'язку з агресією росії проти України. Цим законом запроваджено спеціальний механізм легалізації перебування українців на території Польщі під час війни в Україні.