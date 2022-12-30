Близько 3,4 тисячі українських військових перебувають у російському полоні

14:51 30 грудня Київ, Україна

У полоні в Росії перебувають 3 400 тисяч українських військовослужбовців, ще 15 000 вважаються зниклими безвісти.



Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.



Заяву про кількість полонених українських військових зробила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Олена Вербицька.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (з зниклими – Ред.). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій або, можливо, давно вбиті".. Така невизначеність є особливо важкою для родичів”, – сказала вона.

Вона підкреслила, що Росія відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець зазначав, що завдяки постійному поставленню питання про військовополонених на міжнародних майданчиках умови їх утримання в Росії останнім часом покращилися.



Водночас доступу до всіх військовополонених українців Червоний Хрест не має. Відвідати вдалося лише деякі місця утримання у Росії та тимчасово окупованих українських територіях.



