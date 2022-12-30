Близько 3,4 тисячі українських військових перебувають у російському полоні

У полоні в Росії перебувають 3 400 тисяч українських військовослужбовців, ще 15 000 вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Заяву про кількість полонених українських військових зробила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Олена Вербицька.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Заяву про кількість полонених українських військових зробила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Олена Вербицька.
Вона підкреслила, що Росія відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.
Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець зазначав, що завдяки постійному поставленню питання про військовополонених на міжнародних майданчиках умови їх утримання в Росії останнім часом покращилися.
Водночас доступу до всіх військовополонених українців Червоний Хрест не має. Відвідати вдалося лише деякі місця утримання у Росії та тимчасово окупованих українських територіях.
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