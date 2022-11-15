Близько 20 поїздів затримуються, у низці міст знеструмлено вокзали

Через російські обстріли вдень 15 листопада вокзали в низці міст знеструмлені. Близько 20 поїздів затримуються, повідомив Олександр Перцовський, керівник пасажирських перевезень Укрзалізниці.
Вокзали знеструмлені у Харкові, Ковелі, Коростені, Рівному, Львові. У той самий час майже всі вокзали мають резервні генератори.
Затримуються такі поїзди:
🚆№88 Ковель – Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;
🚆№17 Харків – Ужгород затримується на 30 хвилин;
🚆№711 Краматорськ - Київ вирушив під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.
Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ – Перемишль, №750 Ужгород – Київ, безпересадкові вагони Відень – Київ, №772 Хмельницький – Київ, №86 Львів – Запоріжжя, №55 Київ – Рахів.
🚆№17 Харків – Ужгород затримується на 30 хвилин;
🚆№711 Краматорськ - Київ вирушив під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.
Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ – Перемишль, №750 Ужгород – Київ, безпересадкові вагони Відень – Київ, №772 Хмельницький – Київ, №86 Львів – Запоріжжя, №55 Київ – Рахів.
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