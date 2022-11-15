Близько 20 поїздів затримуються, у низці міст знеструмлено вокзали

18:38 15 листопада Київ, Україна

Через російські обстріли вдень 15 листопада вокзали в низці міст знеструмлені. Близько 20 поїздів затримуються, повідомив Олександр Перцовський, керівник пасажирських перевезень Укрзалізниці.

"Зараз близько 20 поїздів - різних напрямків - від Харківського до Львівського йдуть із затримками буквально 30-40 хв, щоб перейти на теплотягу. Ми заздалегідь підготували резервну кількість тепловозів", - зазначив він.

Вокзали знеструмлені у Харкові, Ковелі, Коростені, Рівному, Львові. У той самий час майже всі вокзали мають резервні генератори.

"Тому там спокійно відбувається посадка-висаджування через підземні переходи", - додав Перцовський.

Затримуються такі поїзди:

🚆№88 Ковель – Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;

🚆№17 Харків – Ужгород затримується на 30 хвилин;

🚆№711 Краматорськ - Київ вирушив під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.



Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ – Перемишль, №750 Ужгород – Київ, безпересадкові вагони Відень – Київ, №772 Хмельницький – Київ, №86 Львів – Запоріжжя, №55 Київ – Рахів.