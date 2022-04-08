Окупанти змушували військовополонених українок роздягатися та поголили їм голови

15:33 05 квітня Київ, Україна

Російські військові та правоохоронці змушували українських військовополонених жінок роздягатися, присідати та поголили їм голови. Таким чином жінок намагалися зламати морально, що є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.



Історії двох із 15 звільнених військовослужбовців – Анастасії Матрущенко та Олександри Цепук – опублікувала пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Як розповіла Матрущенко, спочатку вона потрапила до білорусі. Там до українських полонених підходив військовий "неслов'янської зовнішності та погрожував розправою": "До ранку не доживете!"



Згодом її та інших полонених переправили до СІЗО №3 під Брянськом.

“Тюремні наглядачі вишикували нас і намагалися зламати морально, – сказала Матрущенко. - Якийсь начальник кілька разів вигукував мені в обличчя Слава росії!, чекаючи, мабуть, на якусь відповідь на таке вітання. На мовчання з нашого боку тюремники відповідали катуванням”.

Вона також розповіла, що у присутності чоловіків жінок змушували повністю роздягатися, присідати. Військовослужбовців поголили наголо, а також багато разів допитували.



Юристка Олена Харитонова пояснила, що гоління голови нашим військовополоненим жінкам - це спроба нав'язати їм девіантність. Це засіб соціального контролю, який окупанти використовують для атаки на людську гідність. Крім того, у сучасній практиці міжнародних судових установ є рішення, що визнають, що примусове гоління голови може визнаватись жорстоким поводженням.

Розташування військової частини, де несла службу Матрущенко, окупанти розстріляли артилерією та танками.

“У бункер, де була чергова зміна, кілька разів влучив танк. Коли пил розвіявся, у приміщення полетіли гранати. У нас вилучили зброю, амуніцію, бронежилети та мобільні телефони. Зв'язали руки, на очі надягли пов'язку”, – згадала вона.

Інша військовослужбовець Цепук повідомила, що вузол зв'язку, де служить, захищався від натиску ворога всіма можливими засобами. Проте, зазначила жінка, окупанти активно застосовували тяжке озброєння, закидали бункер гранатами.

"На всьому шляху до білорусі і далі в росію нас постійно обшукували", - згадала вона. Крім того, "окупанти сатаніли від української мови".

Прибуття до білорусі, за словами Цепук, "почалося з провокацій": до полонених підійшли репортери російського телебачення у супроводі військовослужбовця неслов'янської зовнішності.

"Їм дуже не сподобалося те, що ми говоримо українською мовою, вимагали перейти на російську, – сказала Цепук. – Але я, наприклад, російською майже не володію – як і решта моїх колег. Це дуже розлютило репортерів".

У камері, де знаходилися жінки, було два ліжка та один матрац на сімох: «За такі зручності нас просили розповісти на камеру про гарне ставлення з боку окупантів. Ми відмовилися».



Весь цей час військовополонені були відірвані від зовнішнього світу, тому звістка про звільнення стала для них несподіванкою.