Окупанти взяли в полон двох британців, які надавали гуманітарну допомогу в Україні

14:12 29 квітня Київ, Україна

На Запоріжжі російські військові взяли в полон двох співробітників гуманітарної організації Великобританії. Про це пише Бі-Бі-Сі з посиланням на Домініка Бірна, співзасновника мережі благодійних організацій, які працюють в Україні.



За даними Бірна, 28 квітня британці мали намір допомогти жінці з двома дітьми покинути населений пункт, окупований росією. На блок-посту їх затримали російські військові, подальша доля обох невідома. Також відомо, що російські військові увірвалися до будинку жінки, яка чекала на допомогу британців. Перед цим вони відправили їй "дивну смс-ку", пише Бі-Бі-Сі. Бірн стверджує, що російські військові звинуватили її в «допомозі британським шпигунам». Зараз він чекає на відповідь британських дипломатів.



Раніше у Донецькій та Луганській областях також було затримано співробітників Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Подробиць затримання не наведено.

«ОБСЄ вкрай стурбована тим, що членів національної місії ОБСЄ було позбавлено волі у Донецьку та Луганську. Організація використовує всі доступні канали, щоб сприяти їхньому звільненню», — сказано у заяві організації.