Окупанти вивезли з музеїв Маріуполя понад 2000 експонатів, серед них – картини Айвазовського

16:36 28 квітня Київ, Україна

Рашисти вивезли з краєзнавчого та художнього музеїв Маріуполя понад дві тисячі унікальних експонатів, повідомляє Маріупольська міська рада.

"У Маріуполі зберігалося сім оригінальних шедеврів, які, за попередньою інформацією, були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталією Капустниковою, яка знала точне місце зберігання шедеврів і особисто передала все з рук в руки", - розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

Серед вивезених експонатів виявилися оригінали трьох картин Архипа Куїнджі: «Червоний захід сонця», «Осінь» та «Ельбрус». Також російські військові викрали оригінал картини Івана Айвазовського «Біля берегів Кавказу», картини Миколи Дубовського, три унікальні ікони та погруддя Архипа Куїнджі роботи скульптора Володимира Беклемішева. Стародавні ікони та унікальний рукописний сувій тору, виготовлений венеціанською друкарнею для маріупольських греків Євангеліє 1811 року.

У своєму посту Андрющенко також звинувачує директорку Краєзнавчого музею Маріуполя Наталію Капустникову у «поширенні брехливої інформації» про знищення музею «Азовом».

«Вона каже, що 15 березня „особисто [це] бачила“. Проте керівник Департаменту культури міськради Діана Тріма саме 15 березня у другій половині дня була в обох музеях перед евакуацією і може свідчити про абсолютну брехню з боку Капустникової», — пише Андрющенко.

Інформацію згодом підтвердила і сама Капустникова. Вона розповіла «Известиям», що "врятувала" картини Куїнджі під час обстрілу ЗСУ.

«Завідувачка музею не встигла перенести в основну будівлю і поклала картини в схованку. Я знала, де він. Коли закінчилися бойові дії, ми пішли і подивилися, де все це знаходиться. Як змогли, так усі й вивозили», — пояснила виданню.

Під час Другої світової війни нацисти та їхні союзники масово обкрадали музеї на захоплених територіях. Наприклад, після капітуляції Франції Адольф Гітлер наказав вилучити витвори мистецтва, що належать французькій державі та приватним особам.

Предмети мистецтва з Франції та інших захоплених територій планувалося частково виставити у «Музеї фюрера» в Лінці, куди були також доставлені розграбовані бібліотеки світоглядних досліджень та навчань. Вкрадені під час війни предмети мистецтва також називають трофейним мистецтвом.