Окупанти крадуть зерно з Херсонської та Запорізької областей

11:36 22 квітня Київ, Україна

Російські загарбники викрадають зерно, яке зберігалося у сховищах на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Це може призвести до голоду у світі.



Як повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, мешканці окупованого Криму повідомили про зростання кількості вагонів на півострові, де написано "зерно".



Потяги належать так званій "північнокавказькій залізниці" і прямують у напрямку Херсонської області.



Денисова уточнила, що Херсонщина та Запоріжжя дають значну кількість зерна, тому там обладнано багато спеціальних сховищ. Очевидно, що росіяни просто хочуть вкрасти врожай. Нещодавно така сама ситуація сталася у Бердянську.



Крім того, в окупованому Криму вже продають овочі, які росіяни вкрали з території Херсонської області.