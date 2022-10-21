Окупанти у Мелітополі закривають учнів у школах на час робочого дня

У Мелітополі окупанти тримають дітей у школах.
Про це в ефірі Національного телеканалу розповів мелітопольський міський голова Іван Федоров.
Про це в ефірі Національного телеканалу розповів мелітопольський міський голова Іван Федоров.
За його словами, учнів випускають лише наприкінці після додаткової перевірки.
В окупованому Маріуполі, наприклад, ситуація з навчанням у школі не краща – дітей змушують навчатися просто в коридорах.
Нагадаємо, що в Мелітополі частина дітей продовжує навчатися за українськими програмами онлайн. Уроки ведуть вчителі, які виїхали на підконтрольну Україні територію.
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