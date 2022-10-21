Окупанти у Мелітополі закривають учнів у школах на час робочого дня

12:57 21 жовтня Київ, Україна

У Мелітополі окупанти тримають дітей у школах.



Про це в ефірі Національного телеканалу розповів мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Діти вранці приходять до школи, переважно чеченці охороняють їх. Вони закривають заклади на замок: діти не можуть вийти навіть на перерву чи побачитись з батьками під час дня”, – розповідає мер Мелітополя.

За його словами, учнів випускають лише наприкінці після додаткової перевірки.

"Отже, весь день наші діти перебувають у полоні", - резюмує керівник міста.



В окупованому Маріуполі, наприклад, ситуація з навчанням у школі не краща – дітей змушують навчатися просто в коридорах.



Нагадаємо, що в Мелітополі частина дітей продовжує навчатися за українськими програмами онлайн. Уроки ведуть вчителі, які виїхали на підконтрольну Україні територію.