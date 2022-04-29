Окупанти у Маріуполі змушують українських чоловіків камінням зрізати татуювання

19:11 29 квітня Київ, Україна

російські військові у Маріуполі змушують українських чоловіків камінням зрізати татуювання, які здаються їм "націоналістичними".

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.



За словами Бойченка, окупанти створили чотири фільтраційні табори для жителів Маріуполя, яких депортують до Росії. У цих таборах, сказав мер, людей катують.

“Методи знущань росіяни використовують різноманітні: і психологічні, і фізичні. Особливо щодо чоловіків, які мають будь-які татуювання на тілі. Якщо їм [російським військовим] татуювання здаються схожими, як вони вважають, націоналістичними символами, вони дають парубкові камінь і кажуть: здирай. І він здирає зі шкіри ці татуювання, а росіяни сміються. Це відбувається у Маріуполі у 21 столітті", - розповів Бойченко.

Мер зазначив, що українських держслужбовців російські військові "кидають за ґрати через їхнє місце роботи".