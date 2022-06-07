Окупанти в Маріуполі вербують мешканців захопленого міста для роботи у фільтраційних таборах

15:28 07 червня Київ, Україна

Окупанти в Маріуполі вербують мешканців захопленого міста на роботу в колишніх місцях покарань, де зараз облаштовані катівні.



Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Абоненти окупаційного мобільного оператора Фенікс у Маріуполі в останні дні отримують таке розсилання від так званого мін'юсту "ДНР". Окупанти вербують робітників у концентраційні фільтраційні табори. Росіяни та їхні сателіти вже навіть не приховують ні адреси, ні наявності катівень для українців", – пише він.

За словами Андрющенка, нестача кадрів пов'язана з розконсервацією колишніх місць відбування покарань. Наповнення їх відбувається насамперед через посилені фільтраційні заходи.



Нагадаємо, що зараз у Маріуполі залишилося понад 100 тисяч людей. Живуть вони без централізованого водопостачання та каналізації, продовольства та медикаментів, поряд із масовими похованнями загиблих внаслідок російських обстрілів.