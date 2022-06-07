Окупанти в Маріуполі вербують мешканців захопленого міста для роботи у фільтраційних таборах

Окупанти в Маріуполі вербують мешканців захопленого міста на роботу в колишніх місцях покарань, де зараз облаштовані катівні.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, нестача кадрів пов'язана з розконсервацією колишніх місць відбування покарань. Наповнення їх відбувається насамперед через посилені фільтраційні заходи.
Нагадаємо, що зараз у Маріуполі залишилося понад 100 тисяч людей. Живуть вони без централізованого водопостачання та каналізації, продовольства та медикаментів, поряд із масовими похованнями загиблих внаслідок російських обстрілів.
Нагадаємо, що зараз у Маріуполі залишилося понад 100 тисяч людей. Живуть вони без централізованого водопостачання та каналізації, продовольства та медикаментів, поряд із масовими похованнями загиблих внаслідок російських обстрілів.
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