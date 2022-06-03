Окупанти в Маріуполі не видають довідку про смерть, якщо людина загинула під обстрілами
12:13 03 червня Київ, Україна
Російські окупанти в Маріуполі не видають довідки про смерть, якщо людина загинула під обстрілами або внаслідок поранень, а також не дозволяють ховати її в окремій могилі.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Нові знущання окупантів під час поховання загиблих маріупольців. Довідку про смерть та право поховання в окремій могилі в труні окупанти надають виключно за фактом смерті від природних причин. У разі загибелі людини під обстрілами або навіть при смерті від наслідків отриманих поранень, довідка про смерть не видається. А ховають людину виключно у братській могилі безіменно", – розповів він.
Також Андрющенко додав, що після похорону близьким можуть видати довідку про "зниклого безвісти".
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