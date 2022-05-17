Окупанти знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин

Внаслідок обстрілів російської армії по Харкову було знищено єдиний у країні та один із найбільших у світі Банк генетичних ресурсів рослин України.
Про це розповів доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. Юр'єва НААН України Сергій Авраменко. За його словами, у приміщенні інституту не було українських військових, знищувалася саме наукова установа.
У банку зберігалося понад 160 тисяч сортів та гібридів сільськогосподарських культур з усього світу.
У банку зберігалося понад 160 тисяч сортів та гібридів сільськогосподарських культур з усього світу.
За його словами, селекціонери з усього світу, включаючи росію, замовляли зразки цього генофонду, щоб створювати свої сорти.
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