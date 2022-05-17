Окупанти знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин

11:49 17 травня Київ, Україна

Внаслідок обстрілів російської армії по Харкову було знищено єдиний у країні та один із найбільших у світі Банк генетичних ресурсів рослин України.

Про це розповів доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. Юр'єва НААН України Сергій Авраменко. За його словами, у приміщенні інституту не було українських військових, знищувалася саме наукова установа.



У банку зберігалося понад 160 тисяч сортів та гібридів сільськогосподарських культур з усього світу.

«Все перетворилося на попіл – десятки тисяч зразків насіннєвого матеріалу! У тому числі сорти, яким сотні років, старовинні, котрих вже не буде. Сховище не можна відновити. Вигоріло все», - розповів учений.

«Мені сумно говорити про те, що за гітлерівської Німеччини, коли в окупації була вся Україна, німці не знищили цю колекцію, а навпаки, намагалися зберегти, щось сховати, бо знали, що їхнім нащадкам це може знадобитися. Адже продовольча безпека кожної країни залежить від таких банків генетичних ресурсів», – розповів науковець.

За його словами, селекціонери з усього світу, включаючи росію, замовляли зразки цього генофонду, щоб створювати свої сорти.