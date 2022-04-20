Окупанти спалили архів В'ячеслава Чорновола у Бучі

10:29 20 квітня Київ, Україна

У місцевості міста Буча на Київщині – Лісовій Бучі – внаслідок ворожих обстрілів знищено архів українського політичного діяча, дисидента та журналіста В'ячеслава Чорновола. Також втрачено всі книги з його колишнього фонду.

Про це повідомив племінник Чорновола Богдан Плахотнюк.



За словами чоловіка, нічого не залишилося і від архівних матеріалів його батька – політв'язня радянської системи Миколи Плахотнюка. Архіви знаходилися у будинку батьків Богдана – Валентини Чорновіл, сестри В'ячеслава та Миколи Плахотнюка.



«Знищене моє дитинство і юність. Знищено частково архів мого дядька, Героя України, В'ячеслава Чорновола. Знищено всі книги з колишнього Фонду Чорновола та понад 60 комплектів десятитомника Чорновола, який упорядковувала мама. Знищено архів тата, політв'язня радянської системи Миколи Плахотнюка, окрім кількох зошитів, які вилетіли під час вибуху», – повідомив Плахотнюк 19 квітня, коли вперше зумів дістатися до будинку у Бучі.