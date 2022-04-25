Окупанти створили фейковий аналог чат-бота СБУ

14:47 25 квітня Київ, Україна

Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки . Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою офіційною назвою, яка відрізняється лише на кілька літер.

Офіційний чат-бот СБУ ➡️ @stop_russian_war_bot



Завдяки йому СБУ отримує тисячі повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім за цими даними військові методично відмінусовують російських окупантів із нашої землі.



У СБУ просять обов'язково перевіряти, куди відправляєте інформацію та довіряти лише офіційним сторінкам державних органів та структур, щоб не дати ворогові отримати перевагу на інформаційному фронті!