Окупанти створили фейковий аналог чат-бота СБУ

Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки. Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою офіційною назвою, яка відрізняється лише на кілька літер.
Офіційний чат-бот СБУ ➡️ @stop_russian_war_bot
Завдяки йому СБУ отримує тисячі повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім за цими даними військові методично відмінусовують російських окупантів із нашої землі.
У СБУ просять обов'язково перевіряти, куди відправляєте інформацію та довіряти лише офіційним сторінкам державних органів та структур, щоб не дати ворогові отримати перевагу на інформаційному фронті!
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