Окупанти скинули авіабомби на польовий шпиталь на території заводу "Азовсталь"

Рашисти вночі розбомбили польовий шпиталь на території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі. Там перебувають поранені українські військові. Є загиблі, заново поранені та контужені.
Про це повідомили у телеграм-каналі полку "Азов".
У Телеграмі Азова також опублікували відео, зняте одразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують обвалених загиблих військових, які перебували у шпиталі з тяжкими пораненнями, і надають першу медичну допомогу постраждалим.
Про це повідомили у телеграм-каналі полку "Азов".
У Телеграмі Азова також опублікували відео, зняте одразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують обвалених загиблих військових, які перебували у шпиталі з тяжкими пораненнями, і надають першу медичну допомогу постраждалим.
Через ворожу атаку частина приміщення впала, в тому числі операційна. Це унеможливлює надання допомоги українським військовим – навіть у тих умовах, які були раніше.
Такі дії окупантів є воєнним злочином.
Такі дії окупантів є воєнним злочином.
Азов закликав міжнародні організації захисту прав людини відреагувати на те, що росія продовжує намагатися знищити навіть захисників Маріуполя, які вже не можуть тримати в руках зброю.
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