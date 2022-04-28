Окупанти скинули авіабомби на польовий шпиталь на території заводу "Азовсталь"

16:55 28 квітня Київ, Україна





Про це повідомили у телеграм-каналі полку "Азов".



У Телеграмі Азова також опублікували відео, зняте одразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують обвалених загиблих військових, які перебували у шпиталі з тяжкими пораненнями, і надають першу медичну допомогу постраждалим. Рашисти вночі розбомбили польовий шпиталь на території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі. Там перебувають поранені українські військові. Є загиблі, заново поранені та контужені.Про це повідомили у телеграм-каналі полку "Азов".У Телеграмі Азова також опублікували відео, зняте одразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують обвалених загиблих військових, які перебували у шпиталі з тяжкими пораненнями, і надають першу медичну допомогу постраждалим.

“росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які захисні бетонні споруди. Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Через ворожу атаку частина приміщення впала, в тому числі операційна. Це унеможливлює надання допомоги українським військовим – навіть у тих умовах, які були раніше.



Такі дії окупантів є воєнним злочином.

«Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають нападати! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того, чи є вони цивільними чи військовими особами (комбатантами)», – зазначають у публікації.

Азов закликав міжнародні організації захисту прав людини відреагувати на те, що росія продовжує намагатися знищити навіть захисників Маріуполя, які вже не можуть тримати в руках зброю.