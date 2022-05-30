Окупанти намагалися провести "перепис населення" на Херсонщині

11:29 30 травня Київ, Україна

У селі Стрілецьке Херсонської області російські окупанти не змогли провести так званий "перепис населення" - місцеві жителі відмовилися надавати свої дані.



Про це повідомив депутат облради, радник голови ОВ Сергій Хлань.

“У Стрілковому Генічеському районі окупанти хотіли провести свій перепис населення. Хоча місцевий зрадник колаборант Пономарьов із заступником і обманювали людей, що це інформація для ООН – ніхто в цю брехню не повірив. А місцевий 18-річний хлопець так і сказав, що якщо ви дурні, то не треба робити дурнів людей”, – написав Хлань.

За це росіяни побили хлопця, але ніхто не зламався і не дав своїх даних.



Радник голови ОВА додав, що Херсонщина героїчно протистоїть будь-яким планам російських окупантів.



Нагадаємо, росіяни планували провести "перепис населення" у Херсонській області ще на початку травня. Тож місцевим мешканцям заборонили будь-яке переміщення між населеними пунктами.