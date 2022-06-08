Окупанти проводять у Херсонській області фейкове "соцопитування"

Російські окупанти на Херсонщині продовжують готувати ґрунт для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до росії. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове "соціологічне опитування".
Громадянам надходять дзвінки з телефонного номера 74994263534. Людям пропонують відповісти на низку маніпулятивних питань, які мають вплинути на їхнє ставлення до росії, війни, окупації та особисто путіна.
Основні питання:
- як ви оцінюєте ситуацію у вашому регіоні?
- як ви оцінюєте ситуацію в Херсоні?
- що потрібно зробити "місцевій владі" для покращення умов життя?
- як ви ставитеся до "спеціальної військової операції" в Україні?
- як ви ставитеся до володимира путіна?
- як ви ставитеся до російської армії?
- на вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу росії чи йти шляхом Л/ДНР, чи увійти до складу «Республіки Крим»?
- Чи є родичі в Україні та росії?
- що варто зробити українській владі: забути про регіон, дати спокій, списати борги. Що варто зробити росії для регіону: покращити освіту, пенсії, дороги тощо?
"Результати" псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів. Адже жодного контролю за "чистотою" підсумку такого "дослідження" немає і бути не може. Більшість мешканців тимчасово окупованих територій Херсона відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто погоджується під тиском, не можуть дати щиру відповідь через побоювання за безпеку.
Відтак навіть якщо проведення так званого "референдуму" буде неможливим, область можуть спробувати "приєднати" на підставі результатів "соціологічного дослідження", де українці нібито "висловили підтримку окупаційному режиму".
Нагадаємо, що згідно з опитуванням 2018 року, проведеним групою «Рейтинг» у рамках проєкту «Портрети регіонів», 68% жителів Херсонської області відчувають гордість за те, що вони є громадянами України, 65% вважають, що українська мова має бути єдиною державною.
Громадянам надходять дзвінки з телефонного номера 74994263534. Людям пропонують відповісти на низку маніпулятивних питань, які мають вплинути на їхнє ставлення до росії, війни, окупації та особисто путіна.
Основні питання:
- як ви оцінюєте ситуацію у вашому регіоні?
- як ви оцінюєте ситуацію в Херсоні?
- що потрібно зробити "місцевій владі" для покращення умов життя?
- як ви ставитеся до "спеціальної військової операції" в Україні?
- як ви ставитеся до володимира путіна?
- як ви ставитеся до російської армії?
- на вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу росії чи йти шляхом Л/ДНР, чи увійти до складу «Республіки Крим»?
- Чи є родичі в Україні та росії?
- що варто зробити українській владі: забути про регіон, дати спокій, списати борги. Що варто зробити росії для регіону: покращити освіту, пенсії, дороги тощо?
"Результати" псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів. Адже жодного контролю за "чистотою" підсумку такого "дослідження" немає і бути не може. Більшість мешканців тимчасово окупованих територій Херсона відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто погоджується під тиском, не можуть дати щиру відповідь через побоювання за безпеку.
Відтак навіть якщо проведення так званого "референдуму" буде неможливим, область можуть спробувати "приєднати" на підставі результатів "соціологічного дослідження", де українці нібито "висловили підтримку окупаційному режиму".
Нагадаємо, що згідно з опитуванням 2018 року, проведеним групою «Рейтинг» у рамках проєкту «Портрети регіонів», 68% жителів Херсонської області відчувають гордість за те, що вони є громадянами України, 65% вважають, що українська мова має бути єдиною державною.
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