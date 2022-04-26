Окупанти надсилають фейкові повідомлення від імені українських бійців

Окупанти від імені українських бійців надсилають фейкові повідомлення мешканцям Миколаївської та Херсонської областей.
Про це повідомляє 28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.
Зазначається, що номер гарячої лінії бригади (+380 (99) 736 18 89) було зламано.
Зазначається, що номер гарячої лінії бригади (+380 (99) 736 18 89) було зламано.
Українські бійці закликали громадян бути пильними та не піддаватися на провокації.
Номер гарячої лінії бригади змінено.
Як повідомлялося раніше, після декласування на початку війни російська пропаганда знову "піднімає голову".
Номер гарячої лінії бригади змінено.
Як повідомлялося раніше, після декласування на початку війни російська пропаганда знову "піднімає голову".
За даними ЗМІ, в Італії на багатьох каналах надають слово проросійським "експертам" чи пропагандистам.
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