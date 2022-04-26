Окупанти надсилають фейкові повідомлення від імені українських бійців

10:32 26 квітня Київ, Україна

Окупанти від імені українських бійців надсилають фейкові повідомлення мешканцям Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє 28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.



Зазначається, що номер гарячої лінії бригади (+380 (99) 736 18 89) було зламано.

"Не маючи успіху в наступальних діях, противник вдається до інформаційно-психологічних операцій і розсилає повідомлення мешканцям Миколаївської та Херсонської областей з метою створення паніки на наших територіях", - сказано в повідомленні.

Українські бійці закликали громадян бути пильними та не піддаватися на провокації.



Номер гарячої лінії бригади змінено.



Як повідомлялося раніше, після декласування на початку війни російська пропаганда знову "піднімає голову".

За даними ЗМІ, в Італії на багатьох каналах надають слово проросійським "експертам" чи пропагандистам.