Окупанти перетворили Маріуполь та його околиці на Некрополь

09:14 17 травня Київ, Україна

За допомогою супутникових знімків Maxar журналісти українських ЗМІ знайшли ще одне місце масового поховання, що складається з двох траншей. Одна з них сягає понад 30 метрів завдовжки.

14 травня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що до міськради надійшла інформація про розконсервацію історичного цвинтаря "Некрополь", де може бути так звана "братська могила".



За допомогою супутникових знімків Maxar журналісти "Схем" знайшли це місце масового поховання, що складається з двох траншей. Одна з них сягає понад 30 метрів завдовжки.





З'явилися масові поховання на початку березня. На знімках за 9 березня вже видно, що дві траншеї, де масово ховали людей, закопано.

10 березня журналістка азербайджанського видання APA TV Ілазі Велієва викладала на своїй сторінці Facebook відео з масовими похованнями загиблих маріупольців, проте не вказала точного місця поховання. Аналізуючи відео, "Схеми" змогли підтвердити, що йдеться саме про історичний цвинтар "Некрополь" у центрі Маріуполя.

Це підтверджують самі кадри з відео, зазначає Радіо Свобода. На них з одного боку видно купол собору святого Миколая, висока труба, що належить будівлі у провулку Левітана, а також дахи підсобних приміщень за парканом.

Це поховання стало вже четвертим, підтвердженим місцевою владою. Навколо міста вже відомо про не менше три таких місця: біля селища міського типу Мангуш, на цвинтарі у селі Виноградне та на цвинтарі селища міського типу Старий Крим.

Поховання у Виноградному та Старому Криму продовжують збільшуватись у розмірах.

Карта масових поховань (братських могил), що підтверджено супутниковими знімками