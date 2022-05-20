Окупанти втратили 28 700 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

09:20 20 травня Київ, Україна

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові за добу ліквідували 200 окупантів, загальні втрати особового складу росії - 28 700.
Найбільші втрати противника спостерігалися на Бахмутському напрямку.
 
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.05 орієнтовно склали:
  • танків – 1263 (+9) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 3090 (+27) одиниць;
  • артилерійських систем – 596 (+1) одиниць;
  • РСЗВ – 200 (+1) одиниць;
  • засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
  • літаків - 204 (+1) одиниці;
  • вертольотів – 168 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5);
  • крилатих ракет - 103 (+0);
  • кораблів/катерів – 13 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2162 (+5) одиниці;
  • спеціальної техніки – 43 (+0).
 
 