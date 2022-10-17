Окупанти планують вивезти з музеїв Криму цінні експонати, у Мінкульті вважають це військовим злочином

19:20 17 жовтня Київ, Україна

Російська влада під приводом "евакуації" може вивезти цінності з музеїв Криму та інших окупованих територій. Такі дії росіян можна вважати військовим злочином, оскільки таким чином намагаються вивезти з України все цінне.



Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики з посиланням на Генштаб ЗСУ.



Відповідний план "зовнішньої евакуації" з музеїв Криму на територію росії, як зазначають у Мінкульті, передбачає першочергове вивезення найцінніших предметів, у тому числі археологічних знахідок із дорогоцінних металів.

"Таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України буде пропорційне пограбуванню музеїв під час Другої світової війни і має кваліфікуватися відповідно. Дії РФ є порушенням міжнародного права і спричинять як відповідальність держави-агресора, так і кримінальну відповідальність причетних на національному та міжнародному рівні”, – йдеться у повідомленні.

Міністерство культури звертається до ЮНЕСКО та всіх міжнародних партнерів із закликом не допустити чергового порушення міжнародного права росією та відмовитися від співпраці з російськими музеями та іншими установами.

Також у Мінкульті закликають вжити заходів для протидії нелегальному трафіку культурних цінностей та легалізації окупантами незаконно привласнених цінностей, зокрема, на підставі виставок із фондів російських музеїв або розкопок на окупованих Росією територіях, здійснених після 2013 року.