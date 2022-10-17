Окупанти планують вивезти з музеїв Криму цінні експонати, у Мінкульті вважають це військовим злочином

Російська влада під приводом "евакуації" може вивезти цінності з музеїв Криму та інших окупованих територій. Такі дії росіян можна вважати військовим злочином, оскільки таким чином намагаються вивезти з України все цінне.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Відповідний план "зовнішньої евакуації" з музеїв Криму на територію росії, як зазначають у Мінкульті, передбачає першочергове вивезення найцінніших предметів, у тому числі археологічних знахідок із дорогоцінних металів.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Відповідний план "зовнішньої евакуації" з музеїв Криму на територію росії, як зазначають у Мінкульті, передбачає першочергове вивезення найцінніших предметів, у тому числі археологічних знахідок із дорогоцінних металів.
Міністерство культури звертається до ЮНЕСКО та всіх міжнародних партнерів із закликом не допустити чергового порушення міжнародного права росією та відмовитися від співпраці з російськими музеями та іншими установами.
Також у Мінкульті закликають вжити заходів для протидії нелегальному трафіку культурних цінностей та легалізації окупантами незаконно привласнених цінностей, зокрема, на підставі виставок із фондів російських музеїв або розкопок на окупованих Росією територіях, здійснених після 2013 року.
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