Окупанти планують влаштувати провокації на Великдень, "алібі" вже підготували

15:12 18 квітня Київ, Україна

Окупанти знову використовують прийом "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.



Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію, контекстом якої є те, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, які обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових росії". При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це може статися.



⚠️ Запорізька;

⚠️ Миколаївська;

⚠️ Одеська;

⚠️ Сумська;

⚠️ Харківська.



У всіх цих регіонах висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога.



Звичайно, в міноборони рф стверджують, що Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами, але історія з бомбардуванням вокзалу в Краматорську є підтвердженням того, що таке вкидання може бути ґрунтом саме для підготовки обстрілів окупантами.





Також стверджується, що влада в Україні вже заздалегідь готує велику кількість репортерів із Заходу, щоб зняти наслідки бомбардувань. Очевидно, що представники режиму путіна розуміють, що якщо така провокація все ж таки трапиться – вона в будь-якому разі буде під прицілом великої кількості іноземних журналістів, які перебувають сьогодні в Україні.