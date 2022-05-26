Окупанти відправили 58 тонн посилок із награбованим - розслідування

15:28 26 травня Київ, Україна

За три місяці війни російські мародери відправили 58 тонн посилок із пунктів кур'єрської служби СДЕК у прикордонних з Україною містах росії та білорусі.





3 квітня блогер Антон Мотолько опублікував відео, на якому російські військові надсилають посилки у відділенні СДЕК у білоруському Мозирі. Це відео стало першим свідченням мародерства російської армії. Після публікації відео журналісти «Медіазони» почали спостерігати за тим, що куди вирушає з усіх прикордонних з Україною пунктів СДЕК.



Проаналізувавши 18,5 млн відправлень, журналісти виділили критерії підозрілих посилок — як правило, це посилки до міст із військовими частинами. Загальна вага таких підозрілих посилок склала 58 тонн. Щоб зрозуміти, що саме вирушає у підозрілих посилках, журналісти кілька десятків годин спостерігали за тим, що люди у російській військовій формі відправляють із одного прикордонного пункту доставки у Валуйках Білгородської області.



Це випливає із розслідування «Медіазони».3 квітня блогер Антон Мотолько опублікував відео, на якому російські військові надсилають посилки у відділенні СДЕК у білоруському Мозирі. Це відео стало першим свідченням мародерства російської армії. Після публікації відео журналісти «Медіазони» почали спостерігати за тим, що куди вирушає з усіх прикордонних з Україною пунктів СДЕК.Проаналізувавши 18,5 млн відправлень, журналісти виділили критерії підозрілих посилок — як правило, це посилки до міст із військовими частинами. Загальна вага таких підозрілих посилок склала 58 тонн. Щоб зрозуміти, що саме вирушає у підозрілих посилках, журналісти кілька десятків годин спостерігали за тим, що люди у російській військовій формі відправляють із одного прикордонного пункту доставки у Валуйках Білгородської області.

Люди у військовій формі відправляли кросівки, шини, мікрофон, телевізор, ковбаси та консерви, гітару, намет та багато іншого.

А в одному випадку російські військові використали СДЕК для перевезення російського безпілотника "Орлан" — і, можливо, грабували не лише українців, а й власну армію.

Найбільше посилок люди у військовій формі відправили у Юргу Кемеровської області, де розташовані три військові частини: загальна вага посилок туди склала 5,7 тонни. Ще 5,6 тонни — у Чебаркуль, де стоять два танкові полки.