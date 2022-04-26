Окупанти обмежують подачу води жителям Луганщини

11:13 25 липня Київ, Україна





Про це розповів голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю телеканалу "Дім".



За його словами, Попаснянський райводоканал і зараз, і після модернізації готовий стабільно забезпечувати водою жителів непідконтрольної українській владі території області. Українські водоканали готові безперебійно і в необхідних кількостях постачати воду на окуповані російськими бойовиками українські землі, однак, так звана місцева влада ОРДЛО не розплачується за неї.Про це розповів голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю телеканалу "Дім".За його словами, Попаснянський райводоканал і зараз, і після модернізації готовий стабільно забезпечувати водою жителів непідконтрольної українській владі території області.



"Ми готові, але "влада" на тимчасово окупованій території періодично все-таки створює проблеми, навіть жителям непідконтрольної Україні території. Через дуже посушливу, суху погоду, спеку, на непідконтрольній території води все менше і менше. І є підтвердження, що окупаційна влада жорстко обмежила подачу води людям. Воду дають на декілька годин на день. З водою там колосальна проблема", - підкреслив Гайдай.



Паралельно окупанти намагаються оскаржувати тарифи і накопичені борги.



"Тому що їхня заборгованість велика, близько 170 млн грн. І вони намагаються оскаржувати і цю суму боргу", - уточнив глава ОДА.



Нагадаємо, 19 липня в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що на території м. Хрустальний (Красний Луч) подача питної води здійснюється за графіком від 1-2 разів на тиждень до графіка "через день" в залежності від району міста. На території с. Голубівське, с. Донецьке, м. Кіровськ - поставка питної води відбувається тільки 1 раз на тиждень, м. Кадиївка (Стаханов) - частково 1 раз на 2-3 дні. На території м. Алчевськ, де спостерігається один з найбільш забруднених показників питної води, заявлено водопостачання через день, проте за наявною інформацією воно відсутнє по кілька діб поспіль.