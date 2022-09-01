Окупанти оприлюднили у соцмережах "документ" про втрати української армії: з граматичними помилками та русизмами

Російські окупанти в телеграм-каналах поширили фейковий "документ", що містить "відомості" про загальні втрати, які за час війни з рф нібито зазнали українські військові - 131 014 осіб.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Таким чином окупанти продовжують спроби ведення інформаційно-психологічних операцій, покликаних деморалізувати Сили оборони України.
Про те, що "документ" є фейковим, свідчать помилки, які не притаманні українському діловому мовленню, а також численні русизми:
Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Таким чином окупанти продовжують спроби ведення інформаційно-психологічних операцій, покликаних деморалізувати Сили оборони України.
Про те, що "документ" є фейковим, свідчать помилки, які не притаманні українському діловому мовленню, а також численні русизми:
- «Інформації Про загиблих»;
- «отримані поранення»;
- "числяться (щодо Збройних сил)".
Крім того, згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код на офіційних документах ЗСУ проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.
ЦПД ще раз закликав користувачів перевіряти підозрілі "документи" та пам'ятати, що необачне поширення таких фейків лише допомагає ворогові.
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