Окупанти оприлюднили у соцмережах "документ" про втрати української армії: з граматичними помилками та русизмами

18:03 24 серпня Київ, Україна





Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).



Таким чином окупанти продовжують спроби ведення інформаційно-психологічних операцій, покликаних деморалізувати Сили оборони України.



Про те, що "документ" є фейковим, свідчать помилки, які не притаманні українському діловому мовленню, а також численні русизми: Російські окупанти в телеграм-каналах поширили фейковий "документ", що містить "відомості" про загальні втрати, які за час війни з рф нібито зазнали українські військові - 131 014 осіб.Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).Таким чином окупанти продовжують спроби ведення інформаційно-психологічних операцій, покликаних деморалізувати Сили оборони України.Про те, що "документ" є фейковим, свідчать помилки, які не притаманні українському діловому мовленню, а також численні русизми:

«Інформації Про загиблих»;

«отримані поранення»;

"числяться (щодо Збройних сил)".

Крім того, згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код на офіційних документах ЗСУ проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.

ЦПД ще раз закликав користувачів перевіряти підозрілі "документи" та пам'ятати, що необачне поширення таких фейків лише допомагає ворогові.