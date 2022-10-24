Окупанти незаконно вивезли 2 тисячі українських дітей до окупованого Криму та росії – правозахисники

12:10 24 жовтня Київ, Україна

Окупанти вивезли на територію тимчасово окупованого Криму 1 939 дітей віком від шести до 18 років із Херсона та Запоріжжя.



Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.



Правозахисна організація повідомляє, що діти – без теплого одягу та взуття. Вони перебувають у Євпаторії.



Окупанти оголосили збір одягу та взуття на підприємствах та у школах Криму.

"Росіяни знову намагаються обдурити людей та продемонструвати кримчанам, що вони врятували дітей від нацистів, хоча насправді зірвали цих дітей із місць проживання, а можливо, когось зробили сиротами", - йдеться у повідомленні правозахисної організації.

Про незаконне вивезення українських дітей повідомила голова Центру громадянської освіти "Альменда" Валентина Потапова під час першого парламентського саміту Кримської платформи в Загребі (Хорватія).



За її даними, росія вже вивезла близько 2 000 дітей з прифронтових територій і планує вивезти ще 4 000.

Ці діти будуть заручниками для того, щоб отримати лояльність від їхніх батьків. Бо цих дітей росія відриває від батьків”, – прокоментувала правозахисниця.

За даними Регіонального центру прав людини, росія незаконно всиновила вже 390 українських дітей. Правозахисна організація вважає, що ця кількість дітей далі зростатиме, оскільки росія вносить зміни до свого законодавства.