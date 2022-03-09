Окупанти розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ

15:07 08 березень Київ, Україна

Окупанти поширюють серед мирного населення листівки, в яких йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, у текстах зазначених листівок йдеться про нібито боротьбу військ РФ проти національних угруповань, зокрема, полку «Азов». Вони говорять про необхідність денацифікації України та дискредитують ЗСУ.

Папірці А4 стверджують, що саме Збройні сили України завдавали артилерійських ударів по мирному населенню міста 28 лютого.
"Знаємо, що ви розумні і все розумієте, але просимо жителів Бердянська та всієї України НЕ ВІРИТИ в поширення цієї інформації та довіряти лише офіційним джерелам! Ворог втрачає свої сили та позиції та намагається посіяти паніку! Продовжуємо довіряти ЗСУ!", - йдеться у повідомленні СБУ.