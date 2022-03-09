Окупанти розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ

Окупанти поширюють серед мирного населення листівки, в яких йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, у текстах зазначених листівок йдеться про нібито боротьбу військ РФ проти національних угруповань, зокрема, полку «Азов». Вони говорять про необхідність денацифікації України та дискредитують ЗСУ.
Папірці А4 стверджують, що саме Збройні сили України завдавали артилерійських ударів по мирному населенню міста 28 лютого.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, у текстах зазначених листівок йдеться про нібито боротьбу військ РФ проти національних угруповань, зокрема, полку «Азов». Вони говорять про необхідність денацифікації України та дискредитують ЗСУ.
Папірці А4 стверджують, що саме Збройні сили України завдавали артилерійських ударів по мирному населенню міста 28 лютого.
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