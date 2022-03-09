Окупанти розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ

"Знаємо, що ви розумні і все розумієте, але просимо жителів Бердянська та всієї України НЕ ВІРИТИ в поширення цієї інформації та довіряти лише офіційним джерелам! Ворог втрачає свої сили та позиції та намагається посіяти паніку! Продовжуємо довіряти ЗСУ!", - йдеться у повідомленні СБУ.