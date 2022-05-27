Окупанти шукають у Херсоні маріупольців, щоб відвезти їх назад у зруйноване місто

17:15 27 травня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Херсоні влада окупантів разом із "Росгвардією" проводить заходи щодо повернення маріупольців додому.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.



У Херсоні, де наростає гуманітарна криза, наразі залишилося до 180 тисяч жителів із 300 тисяч, які проживали там до окупації.



Багато хто з них – це люди, які виїхали із сусідніх населених пунктів, зокрема Снігурівки та Великої Олександрівки, розбомблених російськими військовими, а також окупованих росіянами міст, наприклад Мелітополя та Маріуполя. Мер Херсона Ігор Колихаєв розповідав, що селили цих людей у школах, де багато хто залишається досі.



За даними Андрющенка, російські військові разом із силовиками з "Росгвардії", які виконують функцію своєрідної жандармерії та причетні до викрадення людей у регіоні, зараз шукають місця компактного розселення маріупольців та самотньо селилися.

"Формують автобуси та направлятимуть усіх встановлених маріупольців додому", - каже чиновник.

Причина та мета подібних дій, за словами Андрющенка, поки що неясні. Раніше радник міського голови вже розповідав про те, що російські військові вимагають від маріупольців повернутись до міста, щоб створити ілюзію відновлення та покращення.. Для цього, наприклад, обдзвонюють тих, хто виїхав, а в будинки, куди господарі не повертаються, заселяють невідомих.

"Продовжуємо стежити та фіксувати для повного аналізу та прогнозу. Але факт перетворення Маріуполя на справжнє гетто для українців стає безперечним”, – зазначає Андрющенко.

Маріупольцям, які перебувають у Херсоні, чиновник порадив по можливості на кілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з'ясування рівня загрози.