Окупанти хочуть вивезти луганських дітей на "відпочинок" та "оздоровлення" до Карелії - ЦНС

08:39 05 лютого Київ, Україна

Окупанти планують вивезти українських дітей із тимчасово окупованих територій Луганської області до Карелії. Про це у суботу, 4 лютого, повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що пояснюють нібито напрямком на "відпочинок" та "оздоровлення".

"Цього тижня відбулася зустріч голови зборів Республіки Карелія Еліссана Шандаровича та голови так званої "Народної ради" на СОТ (тимчасово окупованих територіях – ред.) Луганської області Денисом Мірошниченком. Одним із ключових питань було направлення на "відпочинок" та "оздоровлення" дітей з окупованої Луганщини на "прекрасні курорти" Карелії. Враховуючи те, яким чином росіяни "відпочивають" у полярних широтах, це аж ніяк не сприяє оздоровленню", – наголосили у Центрі.

Зазначається, що під час таких "розмов" про депортацію українських дітей окупанти мають дві цілі.

"Такі часті поїздки керівників різних регіонів з намірами "виторгувати" собі певну кількість дітей під завуальованими приводами "оздоровлення", "відпочинку", "культурного обміну" мають як суто практичну мету - списання бюджетних коштів на ці заходи, так і моторошну - все більше з'являється свідоцтво про викрадення неповнолітніх та торгівлю людьми", – йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву закликали мешканців тимчасово окупованих територій у жодному разі не відправляти своїх дітей на будь-які поїздки, організовані окупаційною "владою".

Раніше повідомлялося, що із Луганщини до Татарстану депортували 50 школярів.