Окупанти хочуть вивезти з України до 2 тисяч дітей у рф нібито на "ялинки"

06:45 22 грудня Київ, Україна

Окупанти намагаються зібрати від 1,5 тисячі до 2 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх у росію нібито на новорічні "ялинки". Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

За словами Федорова, росіяни прикриваються пропагандою – дітей нібито відвезуть до москви на новорічні свята. При цьому він нагадав про випадки, коли у вересні дітей з Енергодару, Кам'янки-Дніпровської та інших захоплених територій Запорізької області забирали до Криму та в росію спочатку на тиждень. Потім їх затримали на відпочинку на два місяці.

Федоров закликав усіх батьків, які залишаються в окупації, не віддавати своїх дітей окупантам.

"Ворог не раз показував, що вони потрібні росії або для пропаганди, або як "живий щит". Тому невідомо, чи повернуться діти додому", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну повернули 103 незаконно вивезені в рф дітей.