Окупанти хочуть вивезти з України до 2 тисяч дітей у рф нібито на "ялинки"

Окупанти намагаються зібрати від 1,5 тисячі до 2 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх у росію нібито на новорічні "ялинки". Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
За словами Федорова, росіяни прикриваються пропагандою – дітей нібито відвезуть до москви на новорічні свята. При цьому він нагадав про випадки, коли у вересні дітей з Енергодару, Кам'янки-Дніпровської та інших захоплених територій Запорізької області забирали до Криму та в росію спочатку на тиждень. Потім їх затримали на відпочинку на два місяці.
Федоров закликав усіх батьків, які залишаються в окупації, не віддавати своїх дітей окупантам.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну повернули 103 незаконно вивезені в рф дітей.
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