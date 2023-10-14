Окупанти дають вибір: громадянство Росії для дитини або позбавлення батьківських прав

08:37 14 жовтня Київ, Україна

Російська окупаційна влада продовжує насильну паспортизацію населення. Примушуючи мешканців захоплених ними українських територій до російського громадянства, вони виявляють найнелюдніші методи, використовуючи батьківські почуття до дитини.

Як повідомляє Центр національного спротиву на своєму сайті, окупанти вимагають від батьків, щоб їхні діти отримали громадянство Росії.

При цьому батькам, які не хочуть, щоб їхні діти брали паспорти Росії, окупанти загрожують тим, що дітей можуть забрати.

"Вони залякують людей зверненнями до так званих "органів опіки", які потенційно можуть забрати маленьких українців до притулку", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що батькам дітей, змушених ходити до ворожих шкіл, дали "час на роздуми до кінця жовтня".

"Або дитина стає громадянином Росії, або дані про неї потраплять до окупаційних "органів опіки". Після чого дитину, відповідно, можуть примусово забрати у батьків та віддати до притулку, а потім у прийомну сім'ю", - зазначили у ЦНС.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники знайшли ще один спосіб шантажу населення на окупованих територіях. Вони вимагають від людей показати паспорт в обмін на безкоштовні ліки.

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області російські загарбники загрожують місцевим без російських паспортів депортацією до Сибіру та конфіскацією всього майна – Генштаб.