Окупаційна влада Криму жорстко обмежує політичні і громадянські права кримчан

19:33 12 квітень Київ, Україна





Згідно зі звітом, Крим виявився на 201 місці з 210, Міжнародна правозахисна організація Freedom House, що займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини в світі, опублікувала глобальний звіт про політичні права і громадянські свободи.Згідно зі звітом, Крим виявився на 201 місці з 210, повідомляє міжнародна організація Кримська правозахисна група.

"Крим позначений як невільний, і отримав вкрай низький бал - 7. Саме стільки балів або менше отримали лише кілька країн і територій; такі, як Північна Корея, Сирія, окуповані РФ окремі території Донецької та Луганської областей, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея, Туркменістан, Еритрея, Тибет і Сомалі", - йдеться у звіті.

Freedom House зазначає, що "влада" Криму жорстко обмежує права кримчан.

"Окупаційний уряд в Криму жорстко обмежує політичні і громадянські права, блокує на території півострова доступ до незалежних ЗМІ, застосовує російське антитерористичне законодавство в політичному переслідуванні громадян, які не згодні з діями окупаційної влади. Багато українців були депортовані або вимушено покинули Крим", - відзначили експерти.

У документі також наголошується, що в Криму серйозно обмежена свобода ЗМІ. Журналісти ризикують піддатися переслідуванням, арешту і тюремному ув'язненню за виконання своєї роботи.



Крім того, строго обмежена свобода зібрань. Публічні заходи не можуть проводитися без дозволу влади, а коментарі в соціальних мережах відстежуються "владою".