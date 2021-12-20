Окупаційна влада Криму жорстко обмежує політичні і громадянські права кримчан

Міжнародна правозахисна організація Freedom House, що займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини в світі, опублікувала глобальний звіт про політичні права і громадянські свободи.
Згідно зі звітом, Крим виявився на 201 місці з 210, повідомляє міжнародна організація Кримська правозахисна група.
Згідно зі звітом, Крим виявився на 201 місці з 210, повідомляє міжнародна організація Кримська правозахисна група.
Freedom House зазначає, що "влада" Криму жорстко обмежує права кримчан.
У документі також наголошується, що в Криму серйозно обмежена свобода ЗМІ. Журналісти ризикують піддатися переслідуванням, арешту і тюремному ув'язненню за виконання своєї роботи.
Крім того, строго обмежена свобода зібрань. Публічні заходи не можуть проводитися без дозволу влади, а коментарі в соціальних мережах відстежуються "владою".
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