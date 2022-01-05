"Океан Ельзи" і "Бумбокс" обурені

Україна відсвяткувала День Незалежності, на честь цієї події пройшов концерт "Пісенна історія сучасної України", на якому артисти виконували пісні один одного.
Представники груп, які не брали участь в концерті, а саме "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не давали дозволу на використання своїх пісень.
При цьому, на сторінці "Океану Ельзи" в Facebook опублікували пост про повагу до авторських прав.
Також в коментарях під постом в Facebook продюсер "Бумбокса" Олексій Согомонов написав, що у нього теж ніхто не питав про використання пісень.
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