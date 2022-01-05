"Океан Ельзи" і "Бумбокс" обурені

20:34 24 серпень Київ, Україна

Україна відсвяткувала День Незалежності, на честь цієї події пройшов концерт "Пісенна історія сучасної України", на якому артисти виконували пісні один одного.

Представники груп, які не брали участь в концерті, а саме "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не давали дозволу на використання своїх пісень.

"Незалежність - це свобода, повага і до себе, і до інших, в тому числі прав. Здається, так банально і ясно? Не всім. З питань використання пісні Океану Ельзи сьогодні вранці - ні, не давали дозвіл! Більш того - навіть не зверталися ", - написала менеджер" Океану Ельзи "Вікторія Хоменко.

При цьому, на сторінці "Океану Ельзи" в Facebook опублікували пост про повагу до авторських прав.

"Україна це Європа. Європа - це повага прав, в тому числі авторських. Чи не правда, Офіс Президента України? "- йдеться в повідомленні.

Також в коментарях під постом в Facebook продюсер "Бумбокса" Олексій Согомонов написав, що у нього теж ніхто не питав про використання пісень.