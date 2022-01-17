"Охматдит": проведена успішна неспоріднена трансплантація кісткового мозку

16:28 03 вересень Київ, Україна

У дитячій спецлікарні "Охматдит" проведена друга успішна операція з трансплантації кісткового мозку від донора, який не є родичем пацієнта.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

"Минулого тижня в лікарні "Охматдит" провели другу неспоріднену трансплантацію кісткового мозку. Йдеться про трансплантацію, проведену хлопцеві Леоніду. Він отримав свій кістковий мозок ... від донора з Німеччини ... Всі витрати лікарні вперше було оплачено МОЗ коштами держбюджету... На наступному тижні в "Охматдиті" планують дві трансплантації - аутологічна і від частково сумісного родинного донора ", - розповів Іващенко.

За його словами, в кінці місяця планується третя неспоріднена трансплантація, кістковий мозок буде привезений з-за кордону.

Крім того, він розповів, що МОЗ розробило проєкт розпорядження уряду про створення українського центру транспланто-координації.