Величезна пробка на українсько-угорському кордоні

Пропускний пункт "Тиса", який знаходиться на кордоні з Угорщиною, зібрав низку з автомобілів, понад 200 авто не можуть покинути Україну.
Цю інформацію повідомили в Державній прикордонній службі у вівторок, 14 липня.
Станом на 15:00 близько 200 транспортних засобів чекають оформлення для виїзду за кордон.
Чому утворилася пробка?
Як повідомили в Держприкордонслужбі, тиснява на кордоні після дозволу транзитного проїзду по території Угорщини українцям, які мають право на проживання в країнах-членах Європейського союзу.
Друга причина освіти пробки, за словами прикордонників, пов'язана з рішенням уряду Угорщини посилити протиепідемічні обмеження під час в'їзду в країну.
Станом на 15:00 близько 200 транспортних засобів чекають оформлення для виїзду за кордон.
Чому утворилася пробка?
Як повідомили в Держприкордонслужбі, тиснява на кордоні після дозволу транзитного проїзду по території Угорщини українцям, які мають право на проживання в країнах-членах Європейського союзу.
Друга причина освіти пробки, за словами прикордонників, пов'язана з рішенням уряду Угорщини посилити протиепідемічні обмеження під час в'їзду в країну.
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