Величезна пробка на українсько-угорському кордоні

16:37 14 липень Київ, Україна

Пропускний пункт "Тиса", який знаходиться на кордоні з Угорщиною, зібрав низку з автомобілів , понад 200 авто не можуть покинути Україну.

Цю інформацію повідомили в Державній прикордонній службі у вівторок, 14 липня.

Станом на 15:00 близько 200 транспортних засобів чекають оформлення для виїзду за кордон.



Чому утворилася пробка?

Як повідомили в Держприкордонслужбі, тиснява на кордоні після дозволу транзитного проїзду по території Угорщини українцям, які мають право на проживання в країнах-членах Європейського союзу.



Друга причина освіти пробки, за словами прикордонників, пов'язана з рішенням уряду Угорщини посилити протиепідемічні обмеження під час в'їзду в країну.