Пограбування окупантами херсонських музеїв є військовим злочином - HRW

Російські військові сили та цивільні особи, які діяли за їхнім наказом, розграбували тисячі цінних артефактів та творів мистецтва з двох музеїв, собору та національного архіву в Херсоні, перш ніж залишити місто після 8-місячної окупації, повідомила 20 грудня правозахисна організація Human Rights Watch (HRW).
З 24 лютого російські війська, як повідомляється, пограбували щонайменше п'ять інших культурних закладів на півдні України – випадки, що дорівнюють військовим злочинам, заявила HRW.
Злочини, спрямовані проти культурної спадщини або які зачіпають її, можуть окремо або в сукупності з іншими діяннями також переслідуватися в судовому порядку як злочини проти людяності.
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