Пограбування окупантами херсонських музеїв є військовим злочином - HRW

12:17 20 грудня Київ, Україна

Російські військові сили та цивільні особи, які діяли за їхнім наказом, розграбували тисячі цінних артефактів та творів мистецтва з двох музеїв, собору та національного архіву в Херсоні , перш ніж залишити місто після 8-місячної окупації, повідомила 20 грудня правозахисна організація Human Rights Watch (HRW)

«В останні дні окупації Херсона російські війська завантажували картини, золото, срібло, давньогрецькі артефакти, релігійні ікони та історичні документи на вантажівки, що прямували на підконтрольні росії території, – заявила Бєлкіс Вілле, заступниця директора з криз та конфліктів Human Rights Watch. – Ці систематичні крадіжки були організованою операцією з викрадення в українців їхньої національної спадщини та становлять військовий злочин, за який грабіжники мають бути притягнуті до відповідальності».

З 24 лютого російські війська, як повідомляється, пограбували щонайменше п'ять інших культурних закладів на півдні України – випадки, що дорівнюють військовим злочинам, заявила HRW.

Злочини, спрямовані проти культурної спадщини або які зачіпають її, можуть окремо або в сукупності з іншими діяннями також переслідуватися в судовому порядку як злочини проти людяності.