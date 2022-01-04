Офіс Президента розповів про святкові плани Зеленського

У Telegram Офісу Президента з'явилося повідомлення про святкові плани Володимира Зеленського з дружиною. 24 серпня - в день Незалежності України вони планують бути присутніми на урочистій заході присвяченій 29-1 річниці свята.

У Києві, на Михайлівській площі, глава держави з дружиною приєднаються до церемонії вшанування пам'яті полеглих захисників України, - повідомляє Офіс Президента.

Початок заходів заплановано на 9.00.

У той же час біля станції метро "Університет" у центрі Києва розпочнеться збір учасників Маршу захисників України, Марша незалежності і маршу громадської організації "Об'єднані війною, 90-й батальйон". Заплановано хід по бульвару Шевченка і вул.Хрещатик, а також акції на Майдані Незалежності, Європейській площі та Алеї Героїв Небесної сотні.