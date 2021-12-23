Офіс Омбудсмена: найчастіше мовне законодавство порушують посадові особи

15:34 16 квітень Київ, Україна

З початку поточного року в Офіс Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1 129 повідомлень про порушення мовного законодавства. Лідерами серед порушників є посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування.



Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмена Тараса Кременя.

"Найбільш масовими є повідомлення про відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів і вебсайтів про надання послуг державною мовою - 446", - йдеться в повідомленні.

Про порушення своїх прав на отримання інформації та послуг державною мовою в маленьких магазинчиках і відомих торгових мережах, а також в аптеках, салонах краси, спортивних залах, ресторанах і кафе поскаржилися 249 громадян з різних регіонів України.



Стабільно високим залишається кількість звернень громадян про порушення мовного законодавства посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування Одеської, Харківської, Миколаївської, Черкаської, Київської, Запорізької областей, повідомляє Офіс Омбудсмена.

"Попри те, що ми продовжуємо фіксувати порушення закону, слід констатувати, що української мови, в тому числі і в сфері обслуговування, стає все більше", - підкреслив мовний уповноважений.

У четвертому кварталі 2020 таких повідомлень на адресу мовного омбудсмена надійшло майже в 10 разів менше - всього 144. Це пов'язують з тим, що з 16 січня 2021 набула чинності 30 стаття мовного закону, якою передбачено повний перехід сфери обслуговування на державну мову, а також запрацював сайт, де можна подати скаргу онлайн.