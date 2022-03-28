09:55 28 березня Київ, Україна

Офіс Генерального прокурора повідомив про загибель 143 дітей через збройну агресію рф в Україні.



▪️143 дитини загинули та 216 поранені за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде росія. Найбільше постраждало дітей у Київській – 67, Харківській – 49, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївській – 30, Луганській – 27, Запорізькій – 21, Херсонській – 24, столиці – 16, Житомирській – 15 та Сумській – 14 областях.



▪️27 березня 2022 року військовослужбовцями росії були обстріляні села Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 3 дитини та одна отримала поранення.



▪️27 березня 2022 року через обстріл окупантами Луганщини двоє дітей отримали поранення.



▪️ Також 27 березня 2022 року в результаті обстрілу ворогом селища у Фастівському районі Київської області було поранено дитину.



▪️У Херсонській області в лікарні помер 15-річний хлопець від поранень, отриманих внаслідок артилерійського обстрілу.



▪️У Сумській області 27 березня 2022 року військовий транспортний засіб росії скоїв наїзд на сім'ю, яка йшла дорогою, внаслідок чого 15-річний підліток отримав травми, а його батько помер у лікарні.



▪️ Через бомбардування та обстріл пошкоджено 733 навчальні заклади. 74 із них зруйновані повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.