Офіційні вихідні жовтня

05:33 25 вересень Київ, Україна

Жовтень, мабуть, найкрасивіший місяць осені: погода ще досить тепла, а яскраві фарби природи ваблять на відпочинок на свіжому повітрі. Та й відпочивати українцям у цьому році в жовтні пощастить на один день більше.



З 31 дня жовтня працювати доведеться 21 день. Відповідно, вихідними будуть інші 10 днів. П'ять з них припадають на суботу, ще чотири - на неділю: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 жовтня.



Додатковий неробочий день припаде на середу 14 жовтня. Це дата відразу трьох великих свят в Україні: Дня захисника України, Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.



У 2014 році п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ, який скасував День захисника вітчизни 23 лютого та встановив святкування Дня захисника України 14 жовтня. А у березні 2015 року Верховна Рада прийняла закон про встановлення цього дня святковим і неробочим.



Крім того, у вівторок, 13 жовтня, передсвятковий робочий день буде скороченим на одну годину.



У жовтні відзначають безліч професійних свят, в тому числі і День вчителя.



Також цієї осені в Україні пройдуть місцеві вибори. Верховна Рада призначила дату виборів на 25 жовтня.